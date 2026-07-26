Corriere dello Sport: "La Fiorentina si allena a Teddington. Mercoledì sfida al Watford dell'ex Bove"

In gruppo non ci sono Moreno e Sohm, i prossimi a lasciare la Fiorentina. Nel mentre è saltato il trasferimento di Barak all'APOEL Nicosia.

Da Kensington a Teddington, a sei chilometri da Wimbledon. La Fiorentina si spinge a sud di Londra per questa nuova fase del ritiro inglese. Dopo la sconfitta di ieri contro il Qpr, Fabio Grosso e i suoi si trasferiranno in quello che sarà il quartier generale viola fino a venerdì. Un mini ritiro nel centro sportivo di Teddington appunto, con nel mezzo anche la seconda amichevole in terra d'Albione, in programma mercoledì sera contro il Watford dell'ex Edoardo Bove e del tecnico toscano Alessio Dionisi. Una settimana corta che servirà a Grosso per valutare i tanti calciatori in bilico.



GRUPPO. A differenza della prima parte di ritiro svolta al Viola Park, non fanno parte della spedizione Moreno e Sohm: salvo imprevisti saranno loro due i prossimi in uscita (entrambi interessano al Venezia). Ma sono ancora tanti altri gli esuberi da piazzare: Nzola, Valentini, Sottil e Barak sono fuori dal progetto già dall'inizio del raduno estivo. E proprio a proprosito di Barak, va detto che il centrocampista ceco sembrava aver trovato la sistemazione ideale, l'Apoel Nicosia, ma il club cipriota nelle scorse ore ha comunicato che l'accordo è saltato.

Lo riporta questa mattina in edicola il Corriere dello Sport