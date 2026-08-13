Corriere dello Sport: "La Fiorentina rimane interessata a Thorstvedt ma nelle ultime ore si è inserito il Besiktas"

Il Besiktas di Italiano sarebbe interessato al calciatore. Possibile sgambetto da parte del club dell'ex allenatore viola su Thorstvedt.

FIRENZE - La Fiorentina resta interessata a Kristian Thorstvedt ma non ha ancora formulato un’offerta concreta. Il giocatore piace a Fabio Grosso, che lo vorrebbe per integrare il proprio centrocampo, ma il Sassuolo deve convincersi a lasciarlo partire. Il norvegese non intende rinnovare il proprio contratto in scadenza nel giugno del 2027 e avrebbe addirittura un’intesa di massima con la società viola.

In tutto questo nelle ultime ore si è inserito il Besiktas, che ha fatto un sondaggio per il classe 1999. A Vincenzo Italiano piacerebbe molto l’ipotesi e, anzi, avrebbe già dato il suo via libera all’operazione. Chissà che l’allenatore siciliano non faccia lo “sgambetto” alla sua ex squadra.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport

