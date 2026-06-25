Corriere dello Sport: "La Fiorentina punta Miretti, che ha aperto ai viola. La Juventus chiede 14 milioni"

I bianconeri hanno bisogno di monetizzare e non si schiodano dalla cifra. Rifiutata la proposta del bologna di un prestito condizionato. Ora tocca ai viola.

La Fiorentina ha messo la freccia per Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2003 è in cima alla lista dei desideri del ds Paratici, che ha preso atto delle difficoltà del Bologna a pagarne il cartellino e sta lavorando per portarlo a Firenze. La concorrenza dei rossoblù era agguerrita, ma si è affievolita nel momento in cui la Juventus ha chiarito di non essere disposta a cedere il giocatore in prestito. Nemmeno con diritto di riscatto, al massimo con obbligo. C’è la volontà di monetizzare il più possibile. Sartori tiene il punto e non si sposta di un millimetro, così la Viola è tornata alla carica.

LE CIFRE . La Juventus ha fatto sapere ai procuratori di Miretti di accettare solo una proposta da 14 milioni di euro. Finché il prezzo non cambierà, il Bologna resterà alla finestra escludendo rilanci. La Fiorentina, conscia della presa di posizione dei rossoblù, proverà a spingere sull’acceleratore per il ragazzo che dal canto suo ha già aperto ai viola. Ha un contratto valido fino al 2028 e guadagna un milione netto a stagione. I piemontesi stanno aspettando l’offerta giusta. L’anno scorso furono in trattativa con il Napoli, che però si fermò a 10-11 milioni. La Juve restò inamovibile. Così farà adesso con chiunque non l’accontenterà.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport