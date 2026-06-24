Corriere dello Sport: "La fiorentina punta Bakayoko. L'operazione è possibile soltanto in prestito"

Nuovo nome per gli esterni gigliati, ed è quello di Johan Bakayoko. L'estero belga verrebbe a Firenze per rilanciarsi. Per i vil a 20 milioni sono troppi, si punta al prestito.

La Fiorentina punta un ex golden boy. Trattasi di Saint-Cyr Johan Bakayoko, da Overijse, Belgio. Esterno elettrico, dribblomane mancino classe 2003. Un under 23 di passo che deve rilanciarsi, il profilo perfetto per questa fase del mercato viola, anche se non sarebbe un affare a prezzo di saldo.

L'OPERAZIONE. Bakayoko cerca spazio, il Lipsia può venderlo ma servono almeno 20 milioni di euro, prezzo proibitivo a oggi per le casse gigliate, altrimenti si potrebbe aprire la strada del prestito. Il calciatore è da tempo nei radar della Fiorentina, che cerca un esterno con le sue caratteristiche, anzi più di uno visto che la rosa di Fabio Grosso in questo momento è in pratica sprovvista di cursori di fascia offensivi. Per tutti questi motivi è un'operazione possibile, anche se complicata visto che la Red Bull è da sempre bottega carissima e non fa sconti a nessuno.

IL PROFILO. Nell'ottobre 2023 Bakayoko è stato inserito nella lista dei 25 finalisti per il premio Golden Boy; qualche mese dopo, a The Athletic, dichiarava che nei successivi cinque anni avrebbe voluto competere per vincere il “Pallone d'Oro”. Eccesso di hybris forse, anche se in quel periodo il belga era sulla cresta dell'onda e sui taccuini di mezza Europa: United, City, Chelsea, Liverpool e Psg, che prova ad acquistarlo nel febbraio 2023, ma anche Fiorentina: sboccia nel settore giovanile dell'Anderlecht, poi va in Olanda dove continua a incendiare i tornei degli Under (30 gol e 18 assist in 76 gettoni); fa il salto tra i grandi e tre stagioni piene in prima squadra al Psv segna 27 gol, esordisce in Nazionale e strappa la convocazione per Euro2024. Un'ascesa rapida che culmina con il passaggio in Bundes, al Rb Lipsia, l'estate scorsa, per 22 milioni di euro. In Germania parte bene, poi la sua esplosione viene attutita dalla concorrenza, Antonio Nusa e Yan Diomandé sono di un altro livello anche per l'ex Psv, che colleziona appena otto presenze da titolare in campionato (780 minuti complessivi), condizionato anche da due infortuni muscolari.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport