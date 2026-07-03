Corriere dello Sport: "La Fiorentina non svende per necessità. Vende per scelta e per ridurre la rosa"

Cosi come per gli acquisti, anche per le cessioni la Fiorentina non ha furia. Vende per scelta e non per incassare soldi senza i quali non potrebbe fare mercato.

A MODO SUO. Il discorso, infine, vale anche prendendo in considerazione le cessioni sicure, possibili ed eventuali, tutte con un comune denominatore: la Fiorentina vende per scelta e per ridurre una rosa troppo numerosa, e non svende per necessità. Kean è l’esempio che vale per tutti: se qualcuno soddisfa la clausola da sessantadue milioni (fino al 15 luglio), arrivederci e grazie, ma se nessuno lo fa ci vogliono poi quaranta milioni per parlarne al Viola Park. Minimo.

E via via gli altri che vengono dopo il centravanti in termini di valore economico, tipo Piccoli e Dodo sempre per fare un paio di riferimenti precisi: l’attaccante che piace alla Lazio parte alla formula che soddisfa alla Fiorentina (prestito con obbligo), mentre per il brasiliano servono quindici-venti milioni per prenderlo. Sennò, al limite va a scadenza.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport

