Corriere dello Sport: "La Fiorentina non molla Koleosho. Da monitorare le piste Baroni, Aranda e Zeballos"

Luca Koleosho è il primo nome in cima alla lista degli esterni per Paratici. Per circa 10 milioni può essere viola. Da tenere d'occhio le piste argentine.

GLI ALTRI. Fabio Paratici e soci continuano comunque a giocare su più tavoli: su uno c'è Matteo Cancellieri, con la Fiorentina che ha chiesto informazioni sull'esterno della Lazio in scadenza a giugno 2027. Si può chiudere a meno di dieci milioni di euro, ma la concorrenza non manca (su di lui è forte l'interesse dei greci dell'Olympiacos). Il nome in cima alla lista rimane quello di Luca Koleosho del Burnley, stessa cifra più o meno di Cancellieri per portare via il classe 2004 dall'Inghilterra.

E poi ci sono le piste sudamericane, in questi giorni battutissime dagli uomini di Paratici: Giovanni Baroni del Talleres, Tomas Aranda del Boca Juniors (più trequartista che esterno) ma anche Exequiel Zeballos, sempre del Boca; a differenza dei primi due, rispettivamente classe 2009 e 2007, Zeballos, 24 anni compiuti ad aprile, è un profilo d'esperienza, quantomeno per quelle latitudini, con 140 presenze all'attivo con gli xeneizes. Ala rapida e tecnica, destro di piede, si aggiunge alla lista dei tanti argentini su cui ha messo gli occhi la Fiorentina, opportunità per rinforzare la rosa di Grosso.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport

