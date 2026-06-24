Corriere dello Sport: "La Fiorentina non ha preso bene il silenzio di Beltran. Dall'Argentina filtra pessimismo"

La Fiorentina ha l'accordo con il River Plate, ma l'argentino non sembra intenzionato ad accettare. Un anno fa Beltran rifiutò il Flamengo.

La Fiorentina sta cercando di piazzare il primo colpo in uscita. Si tratta di Lucas Beltran, finito nella lista degli esuberi da tempo, non a caso ha passato l’ultima stagione in prestito secco al Valencia. L’attaccante classe 2001 può andare al River Plate, club che lo ha formato professionalmente e con cui i dirigenti viola hanno già trovato un accordo di massima: 500 mila euro di prestito oneroso, più 7 milioni per l’obbligo di riscatto. Non solo: alla Fiorentina resterebbe il 50% della sua futura rivendita (nel 2023 il River aveva mantenuto il 10%).

IL GIOCATORE. Se la fumata bianca non è ancora arrivata è perché Beltran deve comunicare la sua decisione alle società. Dall’Argentina filtra del velato pessimismo sulla possibilità che il Vikingo torni in patria, sta di fatto che non si hanno notizie ufficiali o almeno la Fiorentina sta aspettando di riceverne. Il giocatore percepisce uno stipendio di quasi 1,8 milioni netti a stagione e ricordiamo che ha un contratto valido per altri due anni. Restano da capire le sue reali intenzioni, magari nel giro di pochi giorni. È l'auspicio del club viola.

LA SOCIETÀ. La Fiorentina da parte sua non ha preso bene il silenzio di Beltran, che già un’estate fa fu in procinto di trasferirsi al Flamengo salvo rifiutare i brasiliani in extremis. Era tutto fatto tra i club, mancava solo il “sì” del calciatore che decise di rimanere in Europa costringendo la dirigenza viola a girarlo in prestito al Valencia. Oggi siamo punto e a capo: Paratici e Goretti stanno cercando di convincerlo ad accettare la proposta del River Plate. Che in un primo momento aveva battezzato la pista Giovanni Simeone per poi virare su Beltran.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport