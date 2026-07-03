Corriere dello Sport: "La Fiorentina non ha bisogno di cedere prima di acquistare. Paratici può andare all'attacco"

Il giornale di Ivan Zazzaroni fa una importante dichiarazione, dicendo che la Fiorentina non avrebbe problemi di liquidità per poter fare acquisti.

L’ acquisto di Viery dal Gremio ha risolto un dubbio che piccolo non era sulle modalità del mercato viola sotto il profilo economico, perché dimostra sostanzialmente una cosa, al di là della scelta di puntare su uno dei giovani difensori (classe 2005) più interessanti del panorama sudamericano: la Fiorentina non ha bisogno di cedere prima di acquistare, altrimenti non avrebbe speso quindici milioni (più due di bonus) come innesto numero uno per un ruolo non prioritario (ci sono già tre centrali in rosa: Pongracic, Comuzzo e Ranieri).

Quindi, da Lang a Thorstvedt, da Belghali a Pellegrino, da Ekkelenkamp a Volpato, da Laurienté a Norton-Cuffy, da Koleosho a Miretti, tanto per fare i nomi individuati in questo scorcio d’estate, Paratici può andare all’attacco dei rinforzi utili a consegnare una squadra competitiva a Grosso.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport