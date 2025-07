Corriere dello Sport: “La Fiorentina non ha ancora presentato a Kean un’offerta formale di rinnovo”

La clausola rescissoria da 52 milioni per Moise Kean è ufficialmente decaduta, chiudendo una fase di incertezza che aveva tenuto la Fiorentina in sospeso. Da ora in avanti, chiunque voglia acquistare l’attaccante dovrà trattare direttamente con il club viola. Le ipotesi più temute, come i trasferimenti verso Al-Qadsiah o Al-Hilal, sono svanite dopo che Kean ha mostrato scarso interesse per la Saudi Pro League e, più in generale, per destinazioni extra-europee. Anche l’interesse del Manchester United si è rivelato privo di fondamento concreto, aprendo così la strada alla fase due: il dialogo per il rinnovo.

La Fiorentina ha ottimi rapporti con l’entourage del giocatore, ma finora non è stata presentata un’offerta formale per il prolungamento. Tuttavia, il club sta preparando un ingaggio importante, intorno ai 4 milioni netti annui, reso sostenibile grazie al Decreto Crescita. Le intenzioni sono chiare: proseguire insieme, migliorare le condizioni contrattuali e, se possibile, rivedere la clausola al rialzo per tutelarsi da eventuali assalti futuri. La volontà del giocatore, espressa apertamente durante il “Viola Carpet”, è quella di restare e continuare a crescere in maglia viola. Oggi è uno degli attaccanti più richiesti in Italia, e la Fiorentina è pronta a fare di tutto per blindarlo, forte anche delle sue dichiarazioni d’amore al club. Restano margini di lavoro, ma l’entusiasmo e la reciproca fiducia fanno ben sperare per un futuro ancora insieme. Lo riporta il Corriere dello Sport.