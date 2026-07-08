Corriere dello Sport: "La Fiorentina in pressing per Thorstvedt, Sohm può far sbloccare la trattativa"

I viola puntano al norvegese da tempo e potrebbero inserire il centrocampista ex Parma nell'operazione.

L'obiettivo della Fiorentina a centrocampo ha un nome e un cognome: Kristian Thorstvedt. Il centrocampista di proprietà del Sassuolo è in cima alla lista dei desideri di Parartici & co da tempo, e la viola, come riporta il Corriere dello Sport, punta a chiudere con i neroverdi, ma alle proprie condizioni.

Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2027 e avrebbe già manifestato l'idea di voler cambiare aria, con Firenze come destinazione preferita. I viola le stanno provando tutte per portarsi a casa il norvegese, e come riporta il quotidiano, sembra che vogliano inserire Simon Sohm come contropartita tecnica in un pacchetto che dunque vedrebbe il centrocampista ex Parma più un conguaglio di 3/4 milioni.