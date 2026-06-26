Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha trovato l'accordo per Viery. Arriverà per 15 milioni più bonus"

Sembra raggiunta l'intesa per il difensore centrale. A quanto pare la Fiorentina era dietro al calciatore da parecchio tempo.

Sembrava ancora tutto fermo in casa Fiorentina. Ma l’indiscrezione arrivata dal Brasile nella serata di ieri trova conferme e l’obiettivo è noto: su Viery (21) del Gremio la viola c’era da un bel po’. E ora sembra che l’accordo con i brasiliani per 15 milioni più bonus sia stato trovato. La finestra di calciomercato estiva aprirà ufficialmente i battenti lunedì 29 con la kermesse di Rimini. Bene, se l’indiscrezione troverà definitive conferme l’aspettativa generale della piazza, ovvero assestare un colpo prima che inizi luglio dopo la stagione difficile che il club si è lasciato alle spalle, troverebbe conforto. Paratici è al lavoro. Il primo passo è stata la scelta di Fabio Grosso per la svolta in panchina. E con lui si sta ragionando sulle scelte da fare. Il difensore brasiliano sarà il primo tassello.

I RUMORS Secondo quello che ci risulta, nelle ultime settimane al Viola Park sono andati in scena diversi incontri tra i dirigenti del club e i procuratori dei ragazzi già in rosa e non solo. Tanti colloqui, tanti confronti per progettare il futuro. La Fiorentina dovrà necessariamente ingranare la marcia per non rischiare di trovarsi in ritardo ancora prima di iniziare. Il lavoro che aspetta Paratici è incommensurabile e proprio per questo bisognoso di un impulso imminente. Il direttore sportivo lo sa bene, lo ha ribadito l’altro giorno in conferenza stampa.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport