Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha 48 ore per offrire il rinnovo a Kean. Ingaggio doppio e clausola eliminata”

La posizione di Moise Kean è molto semplice. Al momento il giocatore non ha offerte. Le squadre interessate non mancano, vedi l’Al-Hilal che non avrebbe problemi a pagare la clausola cash. Detto che non ci sono stati contatti diretti tra Inzaghi e il giocatore, bisogna anche tenere presente che Kean non è la prima scelta in questo momento per il club saudita che sognava Osimhen ma pensa anche a Nuñez e Gyokeres.

Dall’Inghilterra rumors sullo United ma finora nessuno ha fatto una proposta concreta per Kean. Il ragazzo mantiene un profilo basso. La clausola è valida fino a martedì: una volta attivata, la Fiorentina avrebbe comunque 48 ore di tempo per formulare una controproposta al giocatore. Si arriverebbe al massimo al 17 luglio. A quel punto la mossa della Fiorentina è chiara: proporrà a Kean un rinnovo con stipendio praticamente raddoppiato, puntando a eliminare la clausola rescissoria o almeno ad aumentare il valore per blindare il giocatore. Lo scrive il Corriere dello Sport.