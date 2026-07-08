Corriere dello Sport: "Koleosho vuole Firenze, ma il club non rilancerà oltre i 10 milioni col Burnley"

Koleosho ha scelto Firenze, ormai è chiaro. Prima era il calciatore che sembrava da convincere, ora sembrerebbe essere il Burnley da convincere.

Prima c’era da convincere Koleosho che qualche dubbio l’aveva, adesso si deve convincere il Burnley: la proposta da dieci milioni fatta dalla Fiorentina aveva incontrato i favori del club inglese retrocesso in Championship al termine dell’ultima Premier, almeno fino a quando il Paris Fc - dove Koleosho ha giocato da gennaio a maggio - ha alzato la posta e adesso sembra garantire un’offerta migliore di quella viola. A proposito: nessun rilancio arriverà da Firenze, al massimo l’aggiunta di qualche bonus che ormai è compagnia inderogabile per il buon esito delle trattative, da quella più alta ad una minore.

Nessun rilancio, né tanto meno la partecipazione ad aste o simili, e questo vale oggi per Koleosho e varrà domani per un altro, potenziale obiettivo di Paratici. Tanto più che, nel caso specifico e per tornare al discorso di partenza, l’esterno classe 2004 è per così dire tornato sui propri passi e, alla preferenza originaria accordata ai parigini per andare oltre i sei mesi di prestito, ha adesso aperto al trasferimento alla Fiorentina come scelta personale: e se scelta definitiva potrebbe avere un peso sulla decisione che sarà assunta dal Burnley.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport