Corriere dello Sport: "Koleosho sta riflettendo sul da farsi. La Fiorentina ha pronto un quinquennale"

Ancora in attesa di capire se si concretizzerà l'affare Koleosho. La Fiorentina dal canto suo ha pronto il contratto per il calciatore.

Dopo aver chiuso il colpo Viery, la Fiorentina dovrà accelerare sugli altri fronti. A iniziare dalle necessità primarie, come l’esterno d’attacco da regalare a Fabio Grosso. E allora, vista l’incertezza sul futuro di Manor Solomon, diventa prioritaria la pista che porta a Luca Koleosho. Il classe 2004 rappresenta, per caratteristiche, il prototipo di giocatore gradito al nuovo tecnico viola per rinforzare le corsie esterne. La sua velocità, l’abilità nei dribbling, la duttilità e la buona tecnica di base intrigano Paratici e Goretti, che da giorni sono in attesa di capire cosa voglia fare il ragazzo nato a Norwalk.

IL PUNTO. Koleosho si è preso del tempo per riflettere sul da farsi. Da una parte il trasferimento in Italia potrebbe facilitarlo in chiave Nazionale. Così come il rapporto stretto e l'intesa con l'amico Cher Ndour rappresenterebbe un’agevolazione. D’altro canto l’ex Paris FC sa di essere un profilo appetito in ambito europeo, e che quindi potrebbe rischiare di perdere altre occasioni favorevoli. Nel caso in cui accettasse la Fiorentina, l’operazione sarebbe già impostata: al Burnley andrebbero circa 10 milioni, mentre per lui sarebbe pronto un contratto quinquennale a circa un milione di euro a stagione.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport