Corriere dello Sport: "Koleosho non è l'unica pista per gli esterni. Piacciono Volpato e Laurienté, occhio a Kostic"

La Fiorentina deve ripopolare il reparto degli esterni. In attesa della fine della telenovela Solomon, la Fiorentina cerca di stringere su Koleosho e si guarda intorno.

La Fiorentina negli ultimi giorni ha intensificato i contatti per Luca Koleosho, attaccante di proprietà del Burnley. Alla società viola preme ripopolare il comparto esterni per ovviare alla partenza di Jack Harrison ed eventualmente quella di Manor Solomon - in settimana ne sapremo di più - così la trattativa per il classe 2004 può decollare. La richiesta degli inglesi è di circa 10 milioni. Paratici e Goretti avrebbero già pronto un contratto quinquennale. La pista è calda, ma non è l’unica.



PIACE CANCELLIERI. Altro profilo da tenere d’occhio è Matteo Cancellieri della Lazio. La Fiorentina può fare leva sul suo contratto in scadenza nel 2027 e sulla necessità dei dirigenti biancocelesti di incassare per fare mercato. Il prezzo del suo cartellino non supera i 10 milioni di euro e piace molto anche all’Olympiakos. Guadagna circa un milione a stagione, poco più di Koleosho che invece percepisce una cifra vicina ai 600mila euro l’anno. Il tema degli ingaggi avrà un discreto peso stavolta.



LE ALTERNATIVE. Sempre d’attualità i profili di Cristian Volpato e Armand Laurienté, entrambi del Sassuolo. Il primo, in scadenza nel 2028, ha già fatto sapere alla Fiorentina di essere interessato all’operazione e di voler giocare con più continuità possibile. Servirebbero 15-20 milioni. Il secondo ha il contratto più lungo di un anno e costerebbe 20-25 milioni. Infine occhio a Filip Kostic, trentatreenne che si è appena svincolato dalla Juventus. I viola ne hanno parlato con il suo procuratore. Vedremo.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport