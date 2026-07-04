Corriere dello Sport: "Koleosho è si è convinto ad accettare la Fiorentina. L'offerta al Burnley è di 11 milioni"

Il giornale di Ivan Zazzaroni riporta che la trattativa sarebbe entrata nella fase più calda. Il calciatore da parte sua avrebbe accettato la Fiorentina.

Sarà un fine settimana caldissimo per la Fiorentina, che è pronta a chiudere altri due colpi dopo Viery. Si tratta di Luca Koleosho e Kristian Thorstvedt, entrambi profili esaminati a lungo e fortemente voluti da società e allenatore. Anche perché la prossima settimana ci sarà il raduno della squadra al Viola Park e quindi la partenza ufficiale del ritiro estivo. L’idea è quella di garantire a Fabio Grosso gli elementi che considera necessari per iniziare a costruire il suo 4-3-3, soprattutto sulle corsie esterne che ad oggi sono piuttosto scarne.

KOLEOSHO VICINO. Nelle scorse ore la trattativa per Luca Koleosho del Burnley ha registrato una svolta. La Fiorentina e il giocatore avevano impiegato l’ultima settimana per analizzare attentamente ogni dettaglio, e alla fine si sono verificati i presupposti affinché l’affare prendesse quota. I viola hanno recapitato un’offerta da 11 milioni complessivi al club inglese, che da parte sua non ha mai fatto ostruzione in quanto essendo retrocesso in seconda divisione non contemplava l’ipotesi di portare con sé il ventunenne italoamericano il cui contratto sarebbe scaduto nel giugno del 2029.



C’È IL SÌ. Koleosho si è convinto che la Fiorentina è la scelta migliore per la sua carriera, che ambisce a vestire la maglia azzurra con continuità. Il suo ottimo rapporto con Cher Ndour ha fatto la differenza. Per l’ex Paris FC è pronto un contratto di cinque anni con uno stipendio vicino al milione a stagione. Dunque Grosso avrà a disposizione un esterno d’attacco duttile, veloce, abile nei dribbling e negli inserimenti. L’operazione è alla fase finale, le parti sono in procinto di chiudere un accordo che era abbozzato da tempo ma per cui serviva ancora qualche piccola riflessione.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport