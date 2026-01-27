27 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:34

Corriere dello Sport: “Kean oggi in tribuna, punta ad essere almeno in panchina contro il Napoli”

27 Gennaio

Kean sta seguendo una gestione personalizzata in seguito all'infortunio

Salvo imprevedibili sorprese, Moise Kean si vedrà anche il Como dalla tribuna dopo Bologna e Cagliari, terza partita di fila saltata a piè pari per eliminare il problema alla caviglia che ormai lo sta condizionando da più di un mese e che nelle ultime due settimane gli ha impedito perfino di essere convocato. Il nuovo forfait si basa sulla gestione personalizzata dell’infortunio articolata su allenamenti in serie mirati e niente agonismo, almeno fino a quando le sollecitazioni daranno l’esito sperato. Buon viso a cattiva sorte per il centravanti, che vorrebbe tornare in campo a dare una mano ai compagni: obiettivo puntato sulla trasferta di sabato a Napoli. L’idea della Fiorentina è di avere Kean almeno in panchina al Maradona.

