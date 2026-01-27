Corriere dello Sport: “Kean oggi in tribuna, punta ad essere almeno in panchina contro il Napoli”

Salvo imprevedibili sorprese, Moise Kean si vedrà anche il Como dalla tribuna dopo Bologna e Cagliari, terza partita di fila saltata a piè pari per eliminare il problema alla caviglia che ormai lo sta condizionando da più di un mese e che nelle ultime due settimane gli ha impedito perfino di essere convocato. Il nuovo forfait si basa sulla gestione personalizzata dell’infortunio articolata su allenamenti in serie mirati e niente agonismo, almeno fino a quando le sollecitazioni daranno l’esito sperato. Buon viso a cattiva sorte per il centravanti, che vorrebbe tornare in campo a dare una mano ai compagni: obiettivo puntato sulla trasferta di sabato a Napoli. L’idea della Fiorentina è di avere Kean almeno in panchina al Maradona.