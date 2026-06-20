Corriere dello Sport: "Joao Mario non è una priorità. Piacciono Norton-Cuffy e Udogie, monitorato Thorstvedt"

Tra difesa e centrocampo, ancora notizia sul mercato viola. Per ora sono solo voci ed alcuni affari si potrebbero fare solo in prestito, come Udogie.

RIFLESSIONI. Da non scartare le altre opzioni, che portano a Cristian Volpato e Armand Laurienté del Sassuolo. Soprattutto per il loro legame con Fabio Grosso. Occhio pure a Filip Kostic, svincolatosi dalla Juventus. La Fiorentina ci pensa, nel frattempo sonda il mercato dei terzini. Piace Joao Mario della Juve, ma non è una priorità. È nella lista di Fabio Paratici, come altri giocatori. Tipo Brooke Norton-Cuffy del Genoa (c'è pure il Napoli) e Destiny Udogie del Tottenham. Quest'ultimo si potrebbe fare solo in prestito considerata la richiesta onerosa degli Spurs (40-50 milioni).



IL CENTROCAMPO. Da non sottovalutare i movimenti in mediana. Un nome molto gradito alla società viola è Jurgen Ekkelenkamp dell'Udinese, che però non intende cederlo per meno di 20 milioni. La società dei Commisso monitora anche la situazione di Kristian Thorstvedt, sempre del Sassuolo. Il norvegese non vuole rinnovare il contratto coi neroverdi in scadenza nel 2027. Piace molto alla Fiorentina che lo segue già da diversi anni. Vedremo se ci saranno sviluppi nel corso dell'estate.