Corriere dello Sport: “Italiano vuole essere il futuro Gasperini, Fiorentina già sulla buona strada”

Se Vincenzo Italiano vuole essere il futuro Gian Piero Gasperini, almeno come protagonismo, la sua Fiorentina è già sulla buona strada. Perché la meravigliosa avventura dell’Atalanta di questi anni è stata determinata da un’impronta visibile, da solidità, impegno, da un gioco avvolgente. La Fiorentina si è manifestata a Bergamo come squadra, come insieme, con tutti i giocatori da Terracciano a Vlahovic, a dare il loro contributo non solo tecnicamente(tatticamente come richiesto dal ruolo. La Fiorentina ha dimostrato di essere cambiata meno pallida più brillante e attenta rispetto al passato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

