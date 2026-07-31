Corriere dello Sport: "In caso il Real cedesse Mastantuono sarebbe incline alla soluzione Fiorentina"
Il Rea Madrid non vorrebbe cedere il giocatore al River Plate ma preferirebbe tenerlo in Europa. Oltre alla Fiorentina anche il Milan si è informato sull'esterno argentino.
Continua la ricerca dell’esterno offensivo da parte della Fiorentina. Presto andrà regalato a Grosso l’elemento cardine per il suo 4-3-3. Ne servirà più di uno a dire il vero. Paratici prepara il grande colpo, il ds vuole portare a Firenze un giocatore di alto livello come fatto per i nuovi acquisti a centrocampo e in difesa.
Il nome di Franco Mastantuono andrebbe in questa direzione, pur rimanendo un obiettivo complesso. La novità è che il Real Madrid, nel caso in cui decidesse definitivamente di cederlo, sarebbe favorevole a darlo alla Fiorentina. Di certo non lo restituirebbe al River Plate nemmeno in prestito: la volontà dei blancos è di tenerlo in Europa. Sul classe 2007 si è informato anche il Milan.
Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport