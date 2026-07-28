Corriere dello Sport: "In caso di cessione di Kean la Fiorentina monitora Pellegrino e Pinamonti"

La situazione di Moise Kean è sempre più incerta e per la cifra giusta può andare via. La Fiorentina si tutela seguendo Pellegrino e Pinamonti.

CAPITOLO KEAN. Nel frattempo Moise Kean ha riscosso il gradimento del Lipsia, che ha effettuato un primo sondaggio esplorativo con i suoi procuratori. Nessuna offerta ufficiale, almeno per il momento, ma un attestato di stima e una richiesta di informazioni che potrebbe preludere a qualcosa di più concreto nelle prossime settimane. Anche se il Como continua più di tutti a manifestare il suo apprezzamento per il classe 2000: in particolare Cesc Fabregas lo ha messo in cima alla lista dei desideri per il reparto offensivo. I lariani riflettono e preparano l’offensiva per il centravanti viola, il cui cartellino costa 40 milioni di euro raggiungili, perché no, pure coi bonus. Sono ore calde su questo fronte.

LE ALTERNATIVE. La Fiorentina non si farebbe trovare impreparata nel caso in cui Kean dovesse partire. Tra i nomi in ballo c’è Mateo Pellegrino, che ha un contratto con il Parma valido fino al giugno del 2030. L’argentino rappresenterebbe il profilo ideale, ma i ducali stanno alzando il tiro e questo complica le cose. L’ingaggio non sarebbe un problema visto che il ventiquattrenne guadagna una cifra vicina ai 500 mila euro a stagione (al netto dei bonus). Altro giocatore monitorato è Andrea Pinamonti del Sassuolo, per il quale servirebbero almeno 15 milioni. La società viola si guarda intorno alla ricerca dell’occasione più conveniente e soprattutto funzionale ai principi tattici di Fabio Grosso.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport