Qui Viola Park Corriere dello Sport: "In allenamento confronto tra la squadra e Vanoli. Da giovedì ritiro fino alla partita"

La situazione a Firenze è tesissima. A parlare dovrà essere il campo, perché questi sono punti che non possono essere persi

FIRENZE - Un allenamento di scarico che è stato anche e soprattutto un momento per confrontarsi, per dirsi le cose a viso aperto e senza filtri, nella ricerca di una soluzione condivisa che possa servire ad uscire da una situazione che si è fatta nuovamente complicata. O, meglio, lo è sempre stata, perché la classifica non ha mai nascosto i problemi, ben oltre i singoli risultati. L'allenamento di ieri mattina al Viola Park, ovviamente, a poche ore dal rientro da Monza e quindi con la delusione che bruciava ancora sulla pelle per la nuova sconfitta e per il modo più che altro della sconfitta. Però, no processi, no caccia al colpevole(i), ma la consapevolezza di individuare una via d'uscita tutti insieme. E Vanoli è stato ancora una volta chiaro: la responsabilità è di ognuno mettendosi in cima alla piramide e trovando la piena collaborazione da parte dei calciatori che a loro volta sanno e devono dare molto di più.



ESAMI VIERY. Oggi sarà giorno di stacco al centro sportivo: l'appuntamento per il gruppo è spostato a domani, quando comincerà il ritiro fino alla partenza per Udine. Tre giorni pieni per dare seguito concreto a quello che è stato detto nello spogliatoio, Vanoli e i suoi, perché poi a parlare dovrà essere il campo. Solo il campo. A proposito della partita di domenica al Friuli, mancheranno ancora Pongracic e Parisi che continuano a svolgere i rispettivi programmi di recupero: per il difensore centrale, probabile convocazione contro il Cagliari, mentre per l'esterno campano si valuterà di giorno in giorno dall'inizio di dicembre. Infine Viery, uscito alla mezz'ora contro il Monza per un risentimento muscolare: ieri si è dedicato alle terapie del caso, oggi si sottoporrà agli esami strumentali per accertare l'entità del guaio che comunque non dovrebbe essere niente di rilevante e al massimo gli farà saltare l'Udinese.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport