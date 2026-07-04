Corriere dello Sport: "Il Sassuolo si sta convincendo a lasciar partire Thorstvedt. Prossime ore decisive"

L'ex Genk ha già detto di volersi trasferire alla Fiorentina e ha già un abbozzo di contratto con i viola. Il Sassuolo potrebbe accettare Sohm come contropartita.

STRETTA PER THORST. La trattativa per Kristian Thorstvedt è entrata nel vivo. Nella giornata di ieri c’è stato un incontro tra la Fiorentina e il Sassuolo per provare a dare una prima svolta al negoziato. La dirigenza viola ha proposto di abbassare la richiesta neroverde da più di 15 milioni inserendo nell’operazione una contropartita tecnica, in particolare Simon Sohm il cui valore di mercato si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro.

Paratici e Goretti hanno bisogno di svuotare il reparto che è ampiamente ingolfato, per questo motivo la cessione dell’ex Parma cascherebbe a fagiolo.



IL SASSUOLO. La società emiliana si è presa qualche giorno di tempo per riflettere bene sul da farsi. La Fiorentina ha manifestato chiaramente la sua volontà di portare a casa il centrocampista norvegese e sarebbe disposta a riconoscere alla controparte un conguaglio in denaro pur di chiudere la trattativa.

La sensazione è che i neroverdi si stiano convincendo a lasciar partire Thorstvedt, ragion per cui hanno iniziato a guardarsi attorno monitorando tra gli altri il classe 2006 del Partizan Ognjen Ugresic, sul quale ricordiamo che è forte il Bologna.



IL GIOCATORE. Da parte sua Thorstvedt non ha alcun dubbio: vuole cambiare maglia, tanto che non ha alcuna intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno del 2027. Ha già una bozza d’accordo con la Fiorentina che adesso sta facendo pressione sul Sassuolo per accelerare. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per la fumata bianca.

Grosso ha chiesto l’ex Genk per rinforzare la propria metà campo, considerandolo il profilo ideale per la sua idea di gioco. Dal Viola Park aspettano la risposta del ds neroverde Francesco Palmieri. Sta di fatto che l'asse di mercato è bollente.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport