Corriere dello Sport: "Il rosso di Dragusin fa felice Vanoli. Martedì il centrale romeno è a Firenze"

Espulsione con conseguente squalifica, Dragusin salterà la quarta e ultima gara del break internazionale, in programma domani contro la Svezia, e potrà tornare quindi prima al Viola Park

FIRENZE - Un rosso fa felice Paolo Vanoli: è quello che l'arbitro Urs Schnyder ha sventolato sotto il naso di Radu Dragusin al 22' di Polonia-Romania, gara poi vinta in goleada (6-0 dai padroni di casa). Il centrale romeno ha lasciato i suoi in dieci dopo un errore grossolano - lancio calibrato male e spinta in area su Lewandowski, che ha causato l'espulsione e il rigore trasformato dallo stesso Lewa - e ha così concluso due settimane horror: prima da titolare traballante, con sconfitta per 2-1 in Svezia, tribuna, con tanto di polemiche del suo agente nei confronti del Ct Hagi, contro la Bosnia (ko per 2-4 in casa) e dulcis in fundo il rosso di venerdì sera.

Espulsione con conseguente squalifica, Dragusin salterà la quarta e ultima gara del break internazionale, in programma domani contro la Svezia, e potrà tornare quindi prima al Viola Park: il classe 2002 è atteso a Firenze già martedì, Vanoli potrà lavorare così subito con uno dei suoi leader difensivi, sempre titolare in campionato ma adesso da recuperare dopo le scottature in nazionale. Adesso però due giorni di pausa per tutti, oggi e domani: alla ripresa, martedì, oltre a Dragusin ci sarà anche Christ Oulai, mentre dei restanti cinque viola impiegati in giro per il mondo l'ultimo a tornare sarà Mastantuono (atteso l'8 ottobre in Italia).

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport

