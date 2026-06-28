Corriere dello Sport: "Il Cagliari è interessato a Fazzini, ma prima c'è da risolvere il rebus Gaetano-Atalanta"

Il DS Accardi conosce già il giocatore dai tempi dell'Empoli, e sarebbe pronto ad accoglierlo in Sardegna.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Cagliari è sulle tracce di Jacopo Fazzini. Il centrocampista italiano, non arriva da una grande stagione con la Fiorentina dove ha collezionato 32 partite realizzando 0 gol, e non sembra essere più nei piani della viola.

Proprio per questo, sembra farsi più concreta l'ipotesi Cagliari: il DS Accardi, è un grande estimatore del ragazzo, avendolo scoperto ai tempi dell'Empoli, e, dopo aver risolto il rebus Gaetano (vicino all'Atalanta), potrebbe fare il passo decisivo per portare Fazzini in Sardegna.