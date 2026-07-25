Corriere dello Sport: "Il Burnley non ha ancora fatto sapere niente per Koleosho. Lang operazione difficile"

Bloccata la trattativa per Luca Koleosho, il Burnley non si decide a sciogliere le riserve. Lang è un obiettivo ma rimane da capire la volontà del Napoli.

CAPITOLO ESTERNO. Dopodiché la Fiorentina dovrà pensare all’esterno offensivo. La società viola pensava di accoglierne uno in questi ultimi giorni, ma è stato più difficile del previsto per via dei costi del mercato e degli investimenti onerosi già fatti per centrocampo e difesa. Ad oggi tra le piste più verosimili c’è Luca Koleosho del Burnley, sennonché gli inglesi non hanno ancora sciolto le riserve (il classe 2004 sarebbe molto interessato a vestire la maglia viola).

Sempre da tenere d’occhio la situazione di Matteo Cancellieri della Lazio: il ventiquattrenne nato a Roma è in scadenza di contratto coi biancocelesti e potrebbe rappresentare un’occasione a buon prezzo. D’attualità pure Noa Lang del Napoli, ammesso che i partenopei decidano di lasciarlo partire. La Fiorentina si guarda intorno e prepara l’offensiva.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport

