Corriere dello Sport: "Il Bologna ha mollato Miretti. La Juventus continua a chiedere 14 milioni"

La Fiorentina potrebbe fare sul serio per Fabio Miretti. Il quale è stato scaricato dal club in quanto ai margini del progetto di Spalletti.

LE ALTERNATIVE. Sempre d’attualità i nomi di Cristian Volpato e Armand Laurienté. La grande differenza rispetto a Koleosho è economica. Perché è vero che entrambi piacciono a Grosso, ma lo è altrettanto che il primo costa 15-20 milioni (contratto in scadenza nel 2028) e il secondo addirittura 20-25 (contratto in scadenza nel 2029). C'è anche da dire che nel caso di Volpato peserà il futuro di Domenico Berardi: se quest’ultimo dovesse mai partire dal Sassuolo, l’obiettivo viola avrebbe più spazio e libertà di manovra. Di conseguenza potrebbe confermarsi un punto fermo della squadra di Alberto Aquilani.



LA MEDIANA. Ci sarà, poi, da pensare alla mediana. La Fiorentina è piena di centrocampisti di cui liberarsi sia perché considerati esuberi, sia per accogliere dei nuovi arrivi. Tra i giocatori nel mirino c’è Fabio Miretti della Juventus, la quale ha fissato il prezzo del suo cartellino a 14 milioni di euro e non meno. Il Bologna non offrirà quella cifra e terrà il punto, quindi potrebbe provarci la società Viola che nel frattempo ha già incassato il benestare del classe 2003. A cui la Juve ha fatto sapere chiaramente di doversi trovare una sistemazione in quanto ai margini del progetto tecnico di Luciano Spalletti.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport