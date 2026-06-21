Corriere dello Sport: "Il Bologna accelera per Miretti. Il calciatore gradirebbe la destinazione"

Il centrocampista, accostato anche alla Fiorentina, sembrerebbe entrato nelle orbite del nuovo Bologna targato Domenico Tedesco.

Fabio Miretti al Bologna è un «matrimonio» che s’ha da fare. Il che non significa che si farà di sicuro, questo no, anche perché in tema di mercato gli scenari possono cambiare di ora in ora, non tanto di giorno in giorno, e fino a quando non sono messe le firme anche un affare che sembra chiuso può di colpo saltare, ma certo è che tutte le componenti stanno lavorando affinché venga trovata prima possibile la quadratura del cerchio. La destinazione Bologna per Miretti piace logicamente sia agli uomini dell’area tecnica del Bologna che al nuovo allenatore Domenico Tedesco, che ha dato la sua benedizione per l’acquisto, conoscendo la duttilità anche sul piano tattico del giovane centrocampista, piace alla Juventus che in questo ragazzo ha sempre creduto e vuole il suo bene anche a costo di rimetterci qualcosa sul piano economico, e piace allo stesso Miretti, che ha la voglia di misurarsi da protagonista dopo l’annata attraversata alla Juventus, dove ha messo insieme nell’ultimo campionato di serie A 23 presenze e un gol. Tra l’altro va fatta una sottolineatura importante, che all’atto pratico assomiglia anche a una polizza assicurativa per chi lo prende: Miretti è seguito da Giovanni Branchini, che da sempre è più di un agente per tutti i suoi assistiti, è quasi un secondo padre, ecco, e lo stesso Branchini sa bene di come Miretti abbia necessità di fare l’ultimo step per poter evidenziare tutte le grandi potenzialità tecniche.



I DUE CLUB AL LAVORO . Come abbiamo detto le due società stanno trattando da giorni, e solo il viaggio in Canada dei vertici del Bologna per presenziare al matrimonio del figlio del presidente Joey Saputo ha interrotto i colloqui tra il capoazienda rossoblù Claudio Fenucci e il nuovo amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali, dopo che le due aree tecniche avevano apparecchiato bene il tavolo. Qual è il (primo) nodo attualmente da sciogliere? Come è facilmente immaginabile è quello dei numeri del cartellino, perché l’intenzione almeno a oggi della Juventus sarebbe quella di fare una plusvalenza sulla cessione di Miretti. Va aggiunto che le due società vorrebbero separare il discorso legato a Miretti e quello legato a un eventuale rinnovo dei prestiti tra Emil Holm e Joao Mario, ma non è escluso che più avanti possano rivisitare la loro attuale posizione, non dimenticando come la Juventus sia anche interessata a Jhon Lucumi, per il quale la concorrenza è notevole, considerato che sul difensore colombiano ci sono anche la Roma e il Bournemouth (che garantirebbe al Bologna una proposta economicamente più alta).



PLUSVALENZA ROMANO. I capi rossoblù rientreranno a Bologna da Montreal nella giornata di domani ed è pensabile che da martedì riprenderanno i tanti discorsi che hanno avviato con la Juventus. Tenendo anche presente come al tempo stesso gli stessi Sartori e Di Vaio devono prendere una decisione entro il 30 giugno sul conto di Alessandro Romano, centrocampista svizzero della Roma, classe 2006, già sul punto di trasferirsi a Casteldebole nell’estate passata e poi saltato per la solita questione dei numeri, per il quale il club giallorosso è deciso (appunto) a fare una plusvalenza.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport