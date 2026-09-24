Corriere dello Sport: "Ieri la squadra è tornata a lavorare. Vanoli ha disposto una doppia seduta anche per oggi"

Sfrutterà le prossime settimane per oliare i meccanismi e recuperare al cento per cento alcuni giocatori non ancora al meglio in questa prima fase della stagione

FIRENZE - Nella giornata di ieri la Fiorentina è tornata a lavorare al Viola Park dopo le ore di riposo concesse dal tecnico, Paolo Vanoli. La squadra si è ritrovata al centro sportivo di Bagno a Ripoli per tagliare il nastro di una preparazione che durerà più di due settimane prima di riprendere con le gare di campionato (in particolare sabato 10 ottobre alle 15, contro il Genoa a Marassi). Doppia seduta per Mateo Pellegrino e compagni, che sono scesi in campo di buona lena al mattino per concentrarsi soprattutto sulla parte tecnica. Nel pomeriggio, invece, spazio all’allenamento sul campo.



TESTA BASSA. Vanoli ha disposto una doppia seduta anche per oggi, più in generale farà leva sulla fluidità del gioco e l'unione del gruppo. Sfrutterà le prossime settimane per oliare i meccanismi e recuperare al cento per cento alcuni giocatori non ancora al meglio in questa prima fase della stagione, su tutti Arthur Atta e Pedro Gonçalves. Nessuno dei due è stato convocato in nazionale, motivo per cui potranno dedicarsi alla causa viola senza alcun tipo di interferenza. L’idea è di averli al top al rientro dalla sosta. Vanoli ci conta. Chissà che non li veda anche a Genova come trequartisti centrali alternativi in un 4-2-3-1.

Lo scrive questa mattina in edicola il Corriere dello Sport