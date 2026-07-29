Corriere dello Sport: "Ieri doppia seduta di allenamento in Inghilterra. Kean a parte, Braschi è arrivato"

La preparazione estiva della Fiorentina prosegue senza intoppi. Kean lavora a parte, probabilmente domani non ci sarà, ma è solo precauzione.

La Fiorentina ha sostenuto una doppia seduta nella giornata di ieri in Inghilterra. Al mattino la squadra si è concentrata sul lavoro atletico. Tutti con le scarpe da ginnastica, ripetute sul campo, squadra divisa in vari gruppi. Il nuovo acquisto, Alex Jimenez, è stato seguito dal match analyst Abella. Una sgambata generale propedeutica all’attivazione, per poi lavorare più approfonditamente con il pallone nell’allenamento pomeridiano. Grosso chiede più qualità possibile ai suoi giocatori, sia nei tocchi che nella fluidità del gioco. Prosegue senza particolari ostacoli la preparazione estiva di Kean e compagni.



PUNTA. A proposito: ieri il centravanti classe 2000 ha lavorato a parte tutto il giorno. Niente che non fosse previsto. Sì, perché l’obiettivo dello staff tecnico è preservarlo e gestirlo senza forzare i tempi di recupero, ormai quasi definitivo, dai problemi fisici che l’hanno tormentato la scorsa stagione. Con ogni probabilità Kean non giocherà l’amichevole di oggi, d’altra parte era stabilito dal piano di smaltimento dei carichi di lavoro. Sarà in campo regolarmente contro il Real Madrid. Infine ha raggiunto il ritiro inglese anche Riccardo Braschi: il classe 2006 è stato chiamato per integrare il reparto offensivo.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport