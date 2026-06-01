Corriere dello Sport: "Gustavo Sà fuori portata per la Fiorentina. Il Famalicao chiede 30 milioni"
Sà nel mirino della Fiorentina per il reparto offensivo
A cura di Redazione Labaroviola
01 giugno 2026 09:37
Sempre per il reparto offensivo il club di Giuseppe Commisso ha sondato Gustavo Sá, trequartista classe 2004 legato al Famalicao per i prossimi tre anni. Anche in questo caso le cifre sono onerose: i portoghesi chiedono circa 30 milioni di euro. Una somma fuori portata. Lo scrive il Corriere dello Sport.