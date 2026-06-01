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Corriere dello Sport: "Gustavo Sà fuori portata per la Fiorentina. Il Famalicao chiede 30 milioni"

Sà nel mirino della Fiorentina per il reparto offensivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 giugno 2026 09:37
Corriere dello Sport: "Gustavo Sà fuori portata per la Fiorentina. Il Famalicao chiede 30 milioni" -
Rassegna Stampa
Gustavo Sa
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Sempre per il reparto offensivo il club di Giuseppe Commisso ha sondato Gustavo Sá, trequartista classe 2004 legato al Famalicao per i prossimi tre anni. Anche in questo caso le cifre sono onerose: i portoghesi chiedono circa 30 milioni di euro. Una somma fuori portata. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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