Corriere dello Sport: "Gudmundsson valutato 15/20 milioni. Se non parte nei prossimi giorni andrà in ritiro"

L'islandese è sul mercato, ma è difficile che possa partire in Italia per queste cifre. Il calciatore viene seguito anche in Premier League.

Ci sono i calciatori su cui la Fiorentina vuole costruire il futuro prossimo e poi ci sono quelli da piazzare sul mercato. Fa parte della seconda categoria anche Albert Gudmundsson: dopo due anni con chiari (pochi) e scuri (parecchi) l'islandese può lasciare Firenze, ha mercato in Italia e viene seguito anche in Premier League, Bournemouth su tutti. Mentre il calciatore si sta godendo gli ultimi giorni di vacanze, il suo entourage è a lavoro con la società per cercare una soluzione per la prossima stagione. Lato dirigenza, il messaggio è stato chiaro: il ventinovenne è sul mercato, il club lo valuta tra i 15 e 20 milioni, una cifra che in Serie A poche squadre sarebbero disposte a spendere.

L'uscita di Gud permetterebbe alla Fiorentina di dare un bel taglio al monte ingaggi: il numero dieci viola guadagna 2,2 milioni netti a stagione, ha un contratto ancora lungo (scadenza 30 giugno 2029) ed è il terzo più pagato della rosa. Se non riuscirà a essere piazzato nei prossimi giorni si aggregherà comunque alla squadra per il ritiro. Per intendersi, non è un calciatore fuori dal progetto tecnico (come poteva essere Beltran), ma è comunque difficile che possa ritagliarsi uno spazio da protagonista con Fabio Grosso; ci sarebbe un problema anche di modulo, visto che l'ex allenatore del Sassuolo baserà il suo impianto di gioco su un 4-3-3 in cui Gudmundsson dovrebbe riciclarsi come esterno a sinistra, ruolo già ricoperto quest'anno con risultati tutt'altro che eccellenti.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport