Corriere dello Sport: "Grosso ha bloccato la cessione di Kospo, vuole valutarlo durante la tournée inglese"

Tra gli acquisti - Valdepenas, Viery e Dragusin - e gli esperti - Pongracic e Ranieri - il pacchetto centrali sembra coperto. Per la difesa occhio a Kospo.

Basi solide, scelte chiare (anche se dolorose) e alternative di livello. La Fiorentina di Fabio Paratici ragiona così sul mercato e lo possiamo vedere soprattutto dai movimenti fatti dietro. Tutto inizia con la brusca separazione con Robin Gosens, ritenuto non più utile al progetto e infine ceduto, prosegue con gli acquisti di Dragusin e Viery, all'ipoteca su Valdepenas. Ma non è finita qui: se c'è un reparto dove sta avvenendo una rivoluzione vera e propria (tanto auspicata dalla piazza fiorentina) è proprio la difesa.

IN USCITA. Partiamo dalla conferma delle ultime ore: Pietro Comuzzo partirà, in prestito. I viola ci puntano, ma nel futuro non immediato, nonostante le già due stagioni in prima squadra. Il Torino ha trovato l'accordo col club gigliato e il calciatore si trasferirà quindi con la formula del prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 19 milioni (cifra che può sembrare forse spropositata ma che serve alla Fiorentina per mantenere un controllo sul giocatore). Salvo clamorose sorprese quindi, Comuzzo, in questo momento in ritiro in Inghilterra con la squadra, partirà nei prossimi giorni.

IN ENTRATA. Con Pongracic di rientro dopo le vacanze post-mondiale (il croato sarà aggregato alla squadra dal 3 agosto), i nuovi arrivati Dragusin e Viery e il veterano Ranieri il pacchetto centrali sembra completo, ma la Fiorentina ha cercato e trovato la ciliegina sulla torta: si chiama Victor Valdepenas, classe 2006 del Real Madrid di fatto bloccato dai viola. Dopo il via libera dei blancos si aspetta soltanto l'ufficialità per l'arrivo di un talento duttile, che può fare il centrale ma anche l'esterno basso a sinistra. Operazione da 8 milioni di euro per il cartellino del giocatore, col Real che manterrà il 50% sulla futura rivendita (e il diritto di recompra esercitabile nelle prossime tre stagioni, operazione in stile Nico Paz per capirsi).

GLI ALTRI. Il Torino ha messo gli occhi anche su Niccolò Fortini, in scadenza nel 2027 e per questo in uscita, anche se c'è ancora margine tra l'offerta dei granata (5 milioni) e la richiesta dei viola (10). Poi c'è la situazione di Dodo, per adesso di calma apparente (anche lui in vendita ma la Fiorentina vuole 15 milioni) e infine da monitorare anche Marin Pongracic. Altra variabile, passata forse inosservata: Eman Kospo, classe 2007, difensore bosniaco ex Barcellona arrivato dalla Masia l'estate scorsa e parcheggiato per tutto l'anno in Primavera (zero minuti in prima squadra). Dopo aver vinto lo Scudetto con l'Under 18 di Galloppa sembrava poter lasciare Firenze, invece Grosso ne ha per il momento bloccato la cessione e lo ha portato in ritiro in Inghilterra, dove lo valuterà.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport