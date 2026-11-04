Qui Viola Park Corriere dello Sport: "Giornata di scarico. Njie sta bene, fuori solo a scopo precauzionale contro il Sassuolo"

Nessun allarme per Njie: il giocatore sta bene, ma lo staff tecnico ha scelto di preservarlo con una gestione prudente in vista dei prossimi impegni

FIRENZE - Martedì di scarico al Viola Park, con allenamenti individuali un po' per tutti i calciatori impiegati nel posticipo del lunedì a Reggio Emilia. Oggi invece giornata di riposo per tutta la squadra, quindi solo da domani, giovedì, capiremo qualcosa di più sulle condizioni di Luca Ranieri, alle prese da più di tre settimane con un problema al piede patito a Genova; nessun allarme invece per Alieu Njie, uscito anzitempo contro il Sassuolo ma solo a scopo precauzionale (e anche per via dell'ammonizione presa).

Per Marin Pongracic invece appuntamento al dopo-sosta. E a proposito di pausa Nazionali: Franco Mastantuono è stato convocato nuovamente dal Ct Scaloni per la prima Argentina del post-Messi; sarà impiegato negli impegni internazionali anche Beto con la sua Guinea-Bissau. Prima ci sarà però la sfida contro la Juventus, domenica alle 20.45: un impegno che aspetta tutta una città, con il Franchi che si avvia verso il tutto esaurito (fissato attorno ai 23mila presenti). Da domani Paolo Vanoli proverà l'undici anti-Juve, con i soliti punti fissi trovati nelle ultime gare. Tra loro ovviamente il capitano, David De Gea, che contro il Sassuolo ha tagliato il traguardo delle cento gare ufficiali in viola.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport