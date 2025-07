Corriere dello Sport: “Futuro Kean in bilico, ma lui mette in stand-by l’Al Qadsiah che piomba su Retegui”

Il futuro di Moise Kean è ancora incerto, data la clausola attiva fino al 15 luglio. Per adesso l’offerta più concreta sul tavolo rimane quella dell’Al Qadsiah, club saudita. Kean però avrebbe messo in stand-by la situazione. L’ex Juventus sta riflettendo attentamente sulla sua scelta, è ben consapevole che andare in Arabia potrebbe condizionare la prossima stagione, quella che porta al Mondiale.

La trattativa non si è chiusa, è in una sorta di stallo, in attesa che Kean prenda una decisione definitiva. Ci sarebbe anche il Manchester United, che lo ha inserito nella propria lista, ma per adesso non si prevedono affondi. Per questo l’Al Qadsiah potrebbe virare con forza su Retegui. L’offerta è molto simile a quella recapitata a Kean, quasi 20 milioni a stagione, e 60 per il trasferimento dall’Atalanta.



Lo stesso Retegui sembrerebbe orientato a riflettere con attenzione. Retegui parrebbe interessato alla pista Milan. In ogni caso il destino dei migliori bomber italiani si intreccia sul mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport.