Corriere dello Sport: “Fortini c’è ma non sarà rischiato per non peggiorare le cose”

Oggi ultima gara del maxi girone

Questa sera la Fiorentina affronterà l’ultima gara valida per il maxigirone di Conference League. La squadra viola sarà di scena a Losanna dove alle 21 sfiderà gli svizzeri allo Stadio de la Tuilière. L’obiettivo è assicurarsi gli ottavi del torneo, così da poter saltare i playoff di febbraio e riparlarne direttamente a marzo.

Allo stato attuale, vista la situazione che si è creata in campionato, la squadra di Paolo Vanoli ha bisogno di gestire le energie nel miglior modo possibile. Ecco perché a maggior ragione non è proprio ammesso un risultato diverso dalla vittoria.

Durante l’allenamento di rifinitura svolto ieri mattina al Viola Park, il tecnico ha definito gli ultimi dettagli tattici. Erano assenti alla seduta sia Robin Gosens che Jacopo Fazzini, entrambi alle prese con i rispettivi infortuni e non ancora pronti per tornare a disposizione. Era in dubbio anche Niccolò Fortini, per via di un problema al flessore che si porta dietro da prima della partita contro l’Hellas Verona (non a casa domenica ha giocato con la fasciatura alla coscia). C’è da credere che comunque non verrà rischiato, in modo da non peggiorare le cose. Assente anche Cher Ndour in quanto squalificato. Lo riporta il Corriere dello Sport.

