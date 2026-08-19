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Corriere dello Sport: "Fortini all'Hull City? Nelle prossime ore l'eventuale fumata bianca"

La Premier lo ha sempre affascinato, la trattativa può andare a buon fine

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 agosto 2026 08:24
Corriere dello Sport: "Fortini all'Hull City? Nelle prossime ore l'eventuale fumata bianca" - Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fortini
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L’Hull City piomba su Niccolò Fortini. Il club inglese ha avanzato un’offerta alla Fiorentina per il classe 2006, proponendo un affare in prestito oneroso con diritto di riscatto a 9 milioni. Affinché l’operazione vada in porto con questa formula, il giocatore deve prima rinnovare il proprio contratto in scadenza il prossimo anno. Basterebbe un prolungamento fino al 2028. E ovviamente serve la sua piena convinzione. La Premier League lo ha sempre affascinato, ragion per cui c’è da credere che la trattativa possa andare a buon fine. Nelle prossime ore l'eventuale fumata bianca. L’Hull City, neo promosso nella massima serie inglese, è pronto a scalzare la concorrenza del Torino. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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