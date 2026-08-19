Corriere dello Sport: "Fiorentina su Soulé, la Roma spara, vuole 35 milioni"

I suoi agenti lavorano per portarlo via da Roma entro fine mercato

Rimanendo sul tema attaccanti, la Fiorentina è a caccia di almeno un esterno offensivo da consegnare all’allenatore per completare il reparto. Da monitorare anche Matias Soulé: i suoi procuratori stanno lavorando per portarlo via da Roma entro fine mercato, visto che i dirigenti giallorossi hanno idee diverse per il reparto offensivo. La sua partenza potrebbe consumarsi verso la fine di agosto. Dalla capitale sarebbero disposti ad accettare 35 milioni di euro. Lo riporta il Corriere dello Sport.