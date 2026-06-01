Corriere dello Sport: "Fiorentina su Obert, il Cagliari chiede 8-10 milioni"
Il giocatore è legato ai sardi da un accordo fino al 2030
A cura di Redazione Labaroviola
01 giugno 2026 09:39
Da non scartare la pista Adam Obert, difensore del Cagliari per il quale servirebbero almeno 8-10 milioni. Il giocatore è legato ai sardi da un accordo valido fino al giugno 2030. Per adesso diversi sondaggi, ma tra poco meno di un mese partirà la sessione di trattative vera e propria. Lo riporta il Corriere dello Sport.