Corriere dello Sport: "Fiorentina su Koleosho. Il Burnley lo può lasciare andare a meno di 10 milioni"

Uno dei problemi che deve risolvere la Fiorentina è quello degli esterni. Si seguono Volpato e Laurientè, ma la vera occasione potrebbe essere l'U21 Luca Koleosho.

Siamo ancora a inizio giugno, è vero, ma a oggi, nella rosa della Fiorentina 2026/27 c'è una voragine circoscritta a un reparto, e a una tipologia di calciatori ben specifica: si tratta degli esterni d'attacco, merce rara di cui in questo momento la squadra di Fabio Grosso è sprovvista.



OCCASIONE KOLEOSHO. Un problema non da poco, visto che il 4-3-3 visto a Reggio Emilia che l'ex tecnico del Sassuolo dovrebbe importare a Firenze si basa soprattutto su di loro. Esterni dal passo veloce, dribblomani e magari in grado di rientrare verso il centro del campo. Un esempio? Cristian Volpato da una parte (a destra), Armand Laurienté dall'altra (a sinistra). Non è un caso che entrambi i profili siano finiti sul taccuino di Fabio Paratici, che però in questo momento (e probabilmente per tutta l'estate) dovrà dare un occhio di riguardo al budget. Il più economico dei due è l'italo-australiano, che però sarà impegnato nelle prossime settimane Oltreoceano per dei Mondiali che potrebbero far anche schizzare il valore del suo cartellino: in questo momento è stimato attorno ai 15 milioni di euro, per questo la Fiorentina riflette e si guarda intorno.



Nel farlo ha messo gli occhi su Luca Koleosho, anni ventuno, per carta d'identità e caratteristiche tecniche il profilo giusto. Perché Paratici e soci cercano appunto un'ala, la cercano possibilmente under 25 e italiana, sempre nel solco dell'ideale Fiorentina disegnata da Rocco Commisso. Tutto questo però a un prezzo accessibile: e il classe 2004 che si è già messo in mostra in nazionale maggiore col ct Baldini nelle ultime due amichevoli azzurre può essere preso a prezzo di saldo, se si pensa al tipo di giocatore.



Il Burnley, club che detiene il suo cartellino e che lo ha girato in prestito nell'ultima stagione (sei mesi all'Espanyol e sei mesi al Paris Fc) può lasciarlo partire per una cifra inferiore ai 10 milioni. I dirigenti viola seguono già da tempo Koleosho, che difficilmente rimarrà in Inghilterra, dove peraltro dovrebbe giocare in Championship (il Burnley, diciannovesimo a fine Premier, è infatti retrocesso). Occhio però all'inserimento di altre rivali dalla Serie A, perché i due test match contro Lussemburgo e Grecia hanno fatto drizzare le antenne ad altre squadre del nostro campionato.

Lo riporta il Corriere dello Sport