Corriere dello Sport: "Fiorentina su Bakayoko, piace anche Philogene. Entrambi valutano 20 milioni"
Più facile Philogene, ha manifestato di voler lasciare l'Ipswich Town
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2026 08:49
Tutto da capo, quindi. La Fiorentina dovrà rimboccarsi le maniche per individuare un altro esterno offensivo da accogliere entro la fine del mercato, fissata per martedì prossimo alle 20. Torna di moda il nome di Johan Bakayoko del Lipsia, un giocatore che è sempre piaciuto alla dirigenza viola. Servirebbero almeno 20 milioni di euro per portarlo a casa, ammesso che la controparte sia disposta a cederlo a ridosso del gong.
Da non scartare anche Jaden Philogene, ala sinistra classe 2002 che ha manifestato la volontà di lasciare l'Ipswich Town. I biancoblù lo valutano come minimo 20 milioni di euro. Lo scrive il Corriere dello Sport.