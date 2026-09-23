Corriere dello Sport: "Fiorentina prudente su Parisi, è possibile che rientri a gennaio 2027"

Il tecnico Paolo Vanoli, che l'anno scorso ha saputo valorizzarlo e reinventarlo esterno offensivo, ne aspetta con ansia il rientro

FIRENZE - Tra i giocatori viola che devono tornare a disposizione resta Fabiano Parisi. Il terzino campano si è infortunato lo scorso 17 maggio, in occasione di Juventus-Fiorentina, quando ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico, il classe 2000 ha intrapreso il percorso riabilitativo al Viola Park. In un primo momento il suo ritorno in campo era previsto per l’autunno, verso novembre, ma secondo quanto filtra dal suo entourage i tempi potrebbero dilatarsi, toccando con ogni probabilità gennaio.



CAUTELA. Il club preferisce percorrere la strada della prudenza. Negli ultimi mesi sono state messe a disposizione di Parisi tutte le strutture necessarie per agevolarne un recupero accurato e scrupoloso. Il tecnico Paolo Vanoli, che l'anno scorso ha saputo valorizzarlo e reinventarlo esterno offensivo, ne aspetta con ansia il rientro. Tuttavia c'è da credere che stavolta lo utilizzerà come terzino sinistro in alternanza con Victor Valdepeñas, vista l'assenza di un sostituto di ruolo dello spagnolo classe 2006.

Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport