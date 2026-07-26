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Corriere dello Sport: "Fiorentina in ritardo sugli esterni. La pazienza sul fronte Koleosho sta per finire"

In attacco servono esterni e servono subito. Lang, Bakayoko e Cancellieri sono nomi già sentiti. Per Koleosho si sta arrivando al limite.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2026 10:40
Corriere dello Sport: "Fiorentina in ritardo sugli esterni. La pazienza sul fronte Koleosho sta per finire" -
Rassegna Stampa
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Il prossimo acquisto della Fiorentina sarà con ogni probabilità il portoghese Joao Mario, per il cui arrivo in prestito i viola sono già d’accordo con la Juventus. La formula prevederebbe un diritto di riscatto dal costo di circa 9 milioni. Le parti contano di annunciare la definizione del trasferimento già nei prossimi giorni. Il giocatore ha accettato di buon grado la proposta della Fiorentina, anche perché è stato informato subito che non sarebbe rientrato nei piani di Luciano Spalletti. In più il progetto della società viola lo intriga, quindi la fumata bianca è vicina. Pronto un contratto di un anno più quattro in caso di riscatto. Fabio Grosso avrà presto a disposizione un nuovo elemento da alternare nelle rotazioni sulla fascia destra.

LE CESSIONI. In tutto ciò il club viola dovrà sfoltire proprio il settore di esterni in grado di giocare a destra, che ad oggi include Dodo, Jimenez e Fortini. Dodo sta aspettando novità dai sui agenti, che lavorano da settimane per trovargli una sistemazione. La richiesta della Fiorentina non è banale: 15 milioni di euro per il brasiliano che ha il contratto in scadenza il prossimo anno. Se poi non si dovesse verificare la sua cessione - scenario estremo - scatterebbe il rinnovo: una sorta di gentlemen agreement per disinnescare eventuali e spiacevoli tensioni reciproche. Su Fortini c'è invece il Torino, che ha manifestato il suo interesse senza per ora affondare il colpo poiché la richiesta da 10 milioni è considerata alta. Questo non esclude che le due società possano riparlarne in questi giorni. Anche il Sassuolo ha effettuato un sondaggio per il classe 2006. 
 
L'ATTACCO. Partendo dal presupposto che i viola in questo momento hanno bisogno di incassare, il futuro di Moise Kean è incerto. Se il Como lo riterrà opportuno, si farà avanti con un'offerta concreta. Ma dovrà raggiungere i 40 milioni per convincere la Fiorentina, ben disposta a salutare l'ex Juve per quella cifra. Tra i nomi da tenere d'occhio, in caso di addio di Kean, c'è Mateo Pellegrino del Parma. Classe 2001, caratteristiche ideali e ingaggio abbordabile (guadagna 500 mila euro). Servirebbero 20 milioni per il suo cartellino. Infine il capitolo esterni: la Fiorentina è in ritardo sulla tabella di marcia, per questo si sta guardando intorno alla ricerca del colpo giusto. La pazienza sul fronte Koleosho sta per finire. Il Lipsia si è preso del tempo per decidere su Bakayoko. Noa Lang è valutato da Allegri nel ritiro del Napoli. E Cancellieri resta un'occasione, ma c'è pure il Celtic.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport

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