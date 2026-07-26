Corriere dello Sport: "Fiorentina in ritardo sugli esterni. La pazienza sul fronte Koleosho sta per finire"

In attacco servono esterni e servono subito. Lang, Bakayoko e Cancellieri sono nomi già sentiti. Per Koleosho si sta arrivando al limite.

Il prossimo acquisto della Fiorentina sarà con ogni probabilità il portoghese Joao Mario, per il cui arrivo in prestito i viola sono già d’accordo con la Juventus. La formula prevederebbe un diritto di riscatto dal costo di circa 9 milioni. Le parti contano di annunciare la definizione del trasferimento già nei prossimi giorni. Il giocatore ha accettato di buon grado la proposta della Fiorentina, anche perché è stato informato subito che non sarebbe rientrato nei piani di Luciano Spalletti. In più il progetto della società viola lo intriga, quindi la fumata bianca è vicina. Pronto un contratto di un anno più quattro in caso di riscatto. Fabio Grosso avrà presto a disposizione un nuovo elemento da alternare nelle rotazioni sulla fascia destra.

LE CESSIONI. In tutto ciò il club viola dovrà sfoltire proprio il settore di esterni in grado di giocare a destra, che ad oggi include Dodo, Jimenez e Fortini. Dodo sta aspettando novità dai sui agenti, che lavorano da settimane per trovargli una sistemazione. La richiesta della Fiorentina non è banale: 15 milioni di euro per il brasiliano che ha il contratto in scadenza il prossimo anno. Se poi non si dovesse verificare la sua cessione - scenario estremo - scatterebbe il rinnovo: una sorta di gentlemen agreement per disinnescare eventuali e spiacevoli tensioni reciproche. Su Fortini c'è invece il Torino, che ha manifestato il suo interesse senza per ora affondare il colpo poiché la richiesta da 10 milioni è considerata alta. Questo non esclude che le due società possano riparlarne in questi giorni. Anche il Sassuolo ha effettuato un sondaggio per il classe 2006.



L'ATTACCO. Partendo dal presupposto che i viola in questo momento hanno bisogno di incassare, il futuro di Moise Kean è incerto. Se il Como lo riterrà opportuno, si farà avanti con un'offerta concreta. Ma dovrà raggiungere i 40 milioni per convincere la Fiorentina, ben disposta a salutare l'ex Juve per quella cifra. Tra i nomi da tenere d'occhio, in caso di addio di Kean, c'è Mateo Pellegrino del Parma. Classe 2001, caratteristiche ideali e ingaggio abbordabile (guadagna 500 mila euro). Servirebbero 20 milioni per il suo cartellino. Infine il capitolo esterni: la Fiorentina è in ritardo sulla tabella di marcia, per questo si sta guardando intorno alla ricerca del colpo giusto. La pazienza sul fronte Koleosho sta per finire. Il Lipsia si è preso del tempo per decidere su Bakayoko. Noa Lang è valutato da Allegri nel ritiro del Napoli. E Cancellieri resta un'occasione, ma c'è pure il Celtic.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport