Corriere dello Sport: "Fiorentina in pressing su Lang, se arriva Zeballos il Napoli può cederlo"

Lang è un profilo che continua a piacere a Paratici

C’è un altro profilo che continua a piacere molto al ds Fabio Paratici. Si tratta di Noa Lang del Napoli. I partenopei stanno bloccando l’argentino del Boca Juniors, Exequiel Zeballos, il che congestionerebbe il comparto esterni azzurro e potrebbe favorire la cessione del classe 1999 olandese su cui la Fiorentina è in pressing ormai da settimane. Restano nel mirino Bakayoko del Lipsia, Aranda del Boca Juniors e Volpato del Sassuolo. Nei prossimi giorni è lecito aspettarsi un’accelerata in modo da agevolare il lavoro a Grosso. Lo scrive il Corriere dello Sport.