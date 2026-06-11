Corriere dello Sport: "Fiorentina in contatto col Tottenham per abbassare il riscatto di Solomon"

Si cercherebbe l'intesa per abbassare i 10 milioni richiesti dagli Spurs per il suo riscatto. I nomi sulle fasce però non mancano: Volpato e Laurienté su tutti.

FIRENZE - Dalla trasferta in America i dirigenti viola contano di tornare con le idee chiare e la fiducia consolidata. Anche se la richiesta della famiglia Commisso di alleggerire il monte stipendi non deve essere sottovalutata. Sabato Paratici e Ferrari rientreranno in Italia: le priorità sono chiare, ma restano da sistemare alcuni casi spinosi. Solomon costa caro, tanto che la Fiorentina è in contatto col Tottenham per abbassare il prezzo del riscatto (10 milioni). Dodo rappresenta un esubero e sarebbe utile sistemarlo entro giugno per rientrare nella chiusura dell’esercizio economico. Fortini vuole partire, Gosens sarà ceduto, idem Gudmundsson.



LE ENTRATE. Andranno poi sviluppate le prime trattative. Per le fasce restano d’attualità i nomi di Cristian Volpato e Armand Laurienté, col primo in vantaggio per valori e caratteristiche. Ad ogni modo il Sassuolo scenderebbe difficilmente sotto i 15 milioni di euro. Per la difesa occhio a Viery del Gremio e Adam Obert del Cagliari. Per il brasiliano, preferito dai viola, servirebbero 20 milioni. Infine i terzini: Joao Mario della Juventus è una delle ipotesi che potrebbe concretizzarsi più avanti, Costantino Favasuli un giocatore dal profilo allettante. Il Catanzaro dovrebbe comunque il 50% della rivendita alla Fiorentina.

Lo scrive il Corriere dello Sport