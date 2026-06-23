Corriere dello Sport: "Fiorentina in attesa della decisione di Beltran. Il calciatore non ha ancora deciso"

Va per le lunghe la cessione di Lucas Beltran al River Plate. La Fiorentina attende la risposta dell'attaccante argentino, che potrebbe in parte sbloccare il mercato.

SITUAZIONE BELTRAN . Anche perché la Fiorentina ha bisogno di liquidità, che in questo momento può essere garantita dalla cessione dei tantissimi esuberi. Uno è Lucas Beltran: di rientro dal mediocre prestito al Valencia il Vichingo ha già le valigie in mano; i viola vogliono liberarsi del suo ingombrante stipendio (1,8 milioni a stagione) e hanno raggiunto un accordo di massima dal River Plate, club da cui lo avevano prelevato nell’estate del 2023 per ventiquattro milioni; la Fiorentina è disposta ad accettare i sette-otto milioni che mettono sul piatto gli argentini, adesso la palla passa al calciatore, in questo momento in vacanza.

Beltran non ha fatto pervenire per adesso nessuna risposta al club di Paratici, anche se dall’Argentina dicono che non sia ancora convinto di tornare ai millionarios. La sua cessione sbloccherebbe, in parte, il mercato.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport