Corriere dello Sport: “Fiorentina deludente, ora serve un cambio di marcia. Con la Lazio sarà dura”

Solo 3 punti in 4 partite per la Fiorentina

La Fiorentina di Raffaele Palladino ha iniziato la stagione in modo deludente, raccogliendo solo 3 punti in 4 partite e senza vittorie dal 17 agosto. Palladino non vince una gara dal 16 marzo, quando allenava il Monza, e da allora ha accumulato 6 sconfitte e 8 pareggi tra Monza e Fiorentina. La situazione ricorda l'inizio della stagione 2019-2020, quando la Fiorentina di Vincenzo Montella aveva 4 punti dopo 4 partite.

Tuttavia, Palladino deve affrontare il fatto che la squadra non ha ancora vinto una delle prime sei partite, cosa che non accadeva dal dopoguerra. Ora è necessario un cambio di marcia, soprattutto in vista della partita contro la Lazio, per dare un segnale ai tifosi insoddisfatti dell'inizio stagione. Palladino ha ancora tempo per invertire la tendenza, ma più presto lo farà, meglio sarà. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-dalla-finale-di-conference-alla-crisi-di-palladino-2024-nero-per-la-fiorentina/268522/