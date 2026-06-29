Corriere dello Sport: "Fiorentina ancora in pressing su Koleosho. Per Thorstvedt manca il si del Sassuolo"

Per l'esterno italiano si attende di capire cosa vorrà fare il ragazzo. Il Sassuolo invece non sembra orientato a cedere Thorstvedt nonostante il calciatore abbia chiesto la cessione.

FIRENZE - Slitta di qualche giorno l’annuncio ufficiale di Viery alla Fiorentina. Il difensore brasiliano era atteso in Italia nella giornata di ieri, ma secondo gli ultimi aggiornamenti non atterrerà prima di domani. Di conseguenza le visite mediche slittano a mercoledì. Il che non inficia la bontà dell’operazione: l’affare è fatto per 15 milioni più 2 di bonus. Il Gremio aveva fretta di incassare, così ha fatto. Il giocatore firmerà un contratto di cinque anni. Questione di tempo e la dirigenza viola potrà accoglierlo.



L’ATTACCO. Dopodiché, tutto su Luca Koleosho. L’esterno italoamericano è l’obiettivo più o meno dichiarato per rinforzare l’attacco. La Fiorentina è in attesa di conoscere la sua volontà. Il ventunenne sta valutando ogni scenario. Il Burnley, proprietario del suo cartellino, può farsi bastare 10 milioni seppure il contratto dell’ex Paris FC scada nel 2029. La società viola ha già pronto un quinquennale. Restano le alternative, meno economiche, Cristian Volpato e Armand Laurienté del Sassuolo.



CORSA A DUE. È ballottaggio a centrocampo. La Fiorentina osserva la trattativa fra Bologna e Juve per Fabio Miretti, pronta a intervenire se il club rossoblù (a cui il giocatore ha dato il proprio gradimento) non riuscisse a chiudere. I viola, nell’eventualità, dovranno assicurare ai bianconeri 14 milioni di euro e non meno. L’altro profilo al vaglio è Kristian Thorstvedt del Sassuolo. In quest’ultimo caso manca il via libera dei neroverdi, che non sono convinti di privarsene. Il norvegese ha chiesto la cessione e proverà a convincere il club.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport