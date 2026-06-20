Corriere dello Sport: "Fiorentina ancora in pressing su Koleosho. Il Burnley vuole incassare circa 10 milioni"

Ancora insistente la voce per la quale i viola avrebbero messo nel mirino l'esterno italiano Luca Koleosho. L'ingaggio è basso, circa 700 mila euro l'anno.

Tra le priorità della Fiorentina ci sono gli esterni d’attacco e i terzini. Questo perché si creerà più di uno scompenso per reparto. Vuoi per l’addio di Harrison e l’interrogativo di Solomon, vuoi per la rottura con Dodo e Fortini, oltre a Gosens.

Sta di fatto che la dirigenza viola ha già messo nel mirino Luca Koleosho che farà rientro al Burnley dopo il prestito al Paris FC. Gli inglesi hanno bisogno di incassare, tanto che lo valutano una cifra vicina ai 10 milioni nonostante il contratto in essere fino al 2029. L’ingaggio non rappresenterebbe un ostacolo visto che guadagna 700 mila euro netti a stagione.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport

