Corriere Dello Sport, Fiorentina a gennaio solo scambi e prestiti. Corvino...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport nell’edizione odierna, è difficile credere in investimenti da parte della società nel mercato di Gennaio. Più probabile, come scrive il quotidiano,...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport nell’edizione odierna, è difficile credere in investimenti da parte della società nel mercato di Gennaio. Più probabile, come scrive il quotidiano, che Corvino si dedichi a prestiti e scambi a costo zero. Giovanissimi, od anziani che per un motivo o l’altro hanno bisogno di lanciarsi o rilanciarsi. Il problema è ovviamente lo scarso rendimento del tridente offensivo che in estate pareva “delle meraviglie”.